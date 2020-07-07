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Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı’nda, 7 minik ceylan ve geyik yavrusu, yaşama ‘merhaba’ dedi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı'nda, 7 minik ceylan ve geyik yavrusu, yaşama ‘merhaba' dedi. Tarsus Doğa Parkı'ndaki doğum sezonuna da nokta koyan minik yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'nın doğum sezonu, dünyaya gözlerini açan geyik ve ceylan yavruları ile sona erdi. Doğa Parkı'nın sevimli ancak bir o kadar da ürkek sakinleri geyik ve ceylanların sayıları yeni doğumlarla arttı. 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru, Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri oldu. Yavrular, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin şimdiden ilgi odağı oldu. Ekipler, 7 yavruya özenle bakıyor.



Yeni normalde yavrular ilgi odağı


Normalleşme süreciyle birlikte 8 Haziran'da ziyaretçi ağırlamaya başlayan Doğa Parkı'nda yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile kabul ediliyor. Vatandaşların girişlerde ateş ölçümleri yapılırken, Doğa Parkı içinde yapılan işaretlendirmeler ile sosyal mesafe kurallarına uymaları için yönlendiriliyor.


Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen parkta, vatandaşlar doğum sezonu ile dünyaya gelen geyik, ceylan, lemur, deve kuşu ve ayı yavrularını özellikle görmek istiyor. Uzun süredir evde olan çocuklar aileleri ile geldikleri Doğa Parkı'nın sakin ortamında, virüse karşı alınan üst düzey önlemler sayesinde gönül rahatlığı ile zaman geçirebiliyor, hem yeni türlerle hem de yavrularla tanışıyor.

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