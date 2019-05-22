Tarsus Emniyet personeli, iftar yemeğinde buluştu

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, kentte sağlanan huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Şehir Park Restaurant'ta düzenlenen yemeğe Tarsus Emniyet Müdürü Halis Ünal, Emniyet Müdür Yardımcıları Oğuz Şahin ve Özden Özden, Emniyet Amiri Üzeyir Demir, birim amirleri ve polis memurları katıldı.

Okunan duaların ardından açılan iftar yemeğinde bir konuşma yapan Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, emniyet müdürlüğü personeli olarak, vatandaşların huzur ve güveni için 24 saat görevleri başında olduklarını söyledi. Ünal, kentte sağlanan huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, “İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kentte yaşayan tüm insanlar ile güzel bir uyum yakaladık. Ramazan ayının bereketi ile dayanışma içerisinde vatandaşımızın huzuru ve güveni için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ünal, restoran sahipleri Burçin Güner ve Emir Güner'e de teşekkür etti.