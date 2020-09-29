Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı tescillendi

Mersin'in Tarsus ilçesine ait olan 'Fındık Lahmacunu ve Kebabı' coğrafi işaretli ürünler listesine adını yazdırdı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, “Odamızın girişimleriyle Tarsus Humusu'ndan sonra Tarsus Fındık Lahmacunu ve Tarsus Kebabı'nın da tescilini aldık. Gururlandık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarihi geçmişi, kültürel değerleri ve gastronomi alanındaki zengin mutfağıyla dünya genelinde bilinen kadim kentlerden Tarsus'ta gerek yerel dinamikler, gerekse sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla bu zenginliği her geçen gün ortaya çıkarmaya yönelik girişimler dikkat çekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi birçok kentte kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusundaki farkındalığın artması da gözlerden kaçmıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürün sayısı 526'ya, devam eden başvuru sayısı da 653'e ulaştı. Tescili alınan ürünlerin de önemli çoğunluğu TOBB'a bağlı oda ve borsalar tarafından alındı.

Coğrafi işaretler, ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere de rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. Oda ve borsalar da, coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, bu toprakların sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatıyor.

Türkiye'nin tarihi dokusu, inanç turizmi ve gastronomi alanında değerleriyle bilinen Tarsus'ta ise coğrafi işaretli ürünler olan Tarsus Beyazı Üzüm, Tarsus Yayla Bandırması, Tarsus Şalgamı, Tarsus Sarıulak Zeytini ve Tarsus Humusu'na 2 yenisi daha eklendi. Tarsus Fındık Lahmacunu ve Tarsus Kebabı da artık coğrafi işaretli ürünler listesinde. Böylelikle kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye çıktı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, “Odamızın girişimleriyle Tarsus Humusu'ndan sonra Tarsus Fındık Lahmacunu ve Tarsus Kebabı'nın da tescilini aldık. Gururlandık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Kente özgü değerleri tanıtmaya ve kültürel değerleri öne çıkarmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Koçak, sırada yeni ürünlerin de olduğunu ve tescil başvuru hazırlığı içinde bulunduklarını ifade etti.