Tarsus Gençlik Kampı'nda survivor heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli ve aileleri için Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlediği etkinlikte, çocuklar survivor parkurunda yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın personeli ve aileleri için piknik düzenledi. Tarsus Gençlik Kampı'ndaki etkinlik kapsamında kurulan survivor parkurunda da çocuklar gönüllerince eğlendi. Teneke, araç lastiği, odun, kaydırak ve file kullanılarak hazırlanan parkurda yarışan çocuklar, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti. Televizyon ekranlarındaki survivor parkurunu aratmayacak şekilde hazırlanan parkurda, etap sonunda bayrağı ilk alan, yarışmanın galibi oldu.

Pikniğe katılanlardan teşekkür

Pikniğe iki oğlu ile birlikte gelen Mehtap Eker, “Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Çocuklar bu etkinlikte yarışmaya doymuyorlar. Bu etkinlik için Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için bu gibi etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz” dedi.

Etkinliğe kızı ile katılan ve çocuğunun ilk defa bu kadar eğlendiğini ifade eden Yonca Güngör de “Çocuklar çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Hatta doyamadıkları için sürekli yeniden sıraya giriyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Oğullarını etkinliğe getiren Tuğba ve Cem Okul çifti ise çocuklarının geçtiğimiz haftada ok atma aktivitesine katıldığını söyledi. Okul çifti, “Etkinlik gerçekten çok güzel. Çocuğun fiziksel gelişimi açısından da oldukça faydalı bir etkinlik. Çocuğumuz hafta sonunu güzel değerlendiriyor ve çok eğleniyor. Çok güzel parkur hazırlamışlar. Böyle aktivitelerin her zaman olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurulan alanda arkadaşları ile yarışan Almina Acar, “Etkinliğe babam ve sınıf arkadaşımla katıldım. Burada arkadaşlarımızla beraber çamur parkurunda yarışıyoruz. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmadım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar, Tarsus Hayvan Parkı'ndan alana getirilen midilli, keçi, koyun, eşek ve ördek gibi hayvanlarla da vakit geçirdiler. Daha önce yakından görmedikleri türleri alanda gören çocuklar hayvanların etrafından ayrılmadılar.

Etkinlikte, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri haftanın yorgunluğunu atarken, çocukları ve eşleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdiler.