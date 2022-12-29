Tarsus Hal Kompleksinde aydınlatma sistemi yapıldı

Tarsus Hal Kompleksinde aydınlatma sistemi yapılırken, giriş-çıkış kapılarında çatı yenileme ve ek kantar monte işlemi yerine getirildi. Enerji tasarruflu led lambaların yer aldığı aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle, Tarsus Hal'inin her noktası ışıl ışıl duruma geldi. Hal içinde zamandan tasarruf sağlanması için de kantar sayısı 4'de çıkartıldı. Başkan Vahap Seçer'in, ticari açıdan önemli noktalarda altyapının güçlendirilmesi için gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde, Tarsus Hal Kompleksi'nde Büyükşehir ekipleri sistemli bir çalışma gerçekleştirdi. Hal tesisleri önünden geçen Gazipaşa Bulvarı'nda sıcak asfalt serim işlemini uygulayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı şekilde komisyoncu ve sevkiyatçı yüzlerce işyerini barındıran Tarsus Hal Kompleksinin yaklaşık 100 dönümlük iç alanındaki bozuk zeminini tamamen sökerek, yağmur suyu hattını revize etti ve çift kat sıcak asfalt ile kapladı.

Tarsus Hal Kompleksinin arka kısmında yer alan ve Öğretmenler Mahallesi sınırlarında bulunan KOBİ işletmelerinin faaliyette bulunduğu alanda da sıcak asfalt çalışması uygulayan Büyükşehir ekipleri, çizgileme işlemiyle de güvenli geçişlerin yapılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nde görevli elektrik-elektronik mühendisi Gülşah Şahin, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak verdiği bilgide, “Projemiz çerçevesinde Tarsus Hal Kompleksi modern görünümlü, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu led lambalarla aydınlatıldı” dedi.

Yapılan çalışmalar neticesinde esnaflar için daha güvenli bir hizmet alanı oluşturulduğunu ifade eden Şahin, “Ayrıca iş çerçevesinde çevresel faktörlerden kaynaklı, zamanla işlevini yitirmiş fiber glass çatıların yerine, daha dayanıklı ve uzun ömürlü kenet çatı sistemi yapıldı. Projemizin tamamlanmasıyla, vatandaşımıza ve esnafımıza daha konforlu ve güvenli bir hizmet alanı sağlandı” şeklinde konuştu.

“Hiçbir belediye daha önce böyle bir çalışma yapmadı”

Tarsus Hal esnaflarından Önder Elbasan, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarından oldukça memnun olduklarını söyleyerek, “Yollarımız ve ışıklandırma çok güzel oldu. Kantarlarımız çoğaldı. Her gün temizlik yapılıyor, çok memnunuz. Hiçbir belediye daha önce böyle çalışma yapmadı. Şu an dört dörtlük bir çalışma var. Kantar sayısı çoğaldığı için, kimse sıra beklemiyor artık ve insanlar işlerini kısa sürede görüyorlar. Hal'e giriş-çıkışlar da rahatladı” diye konuştu.

Bir başka Hal esnafı Aydın Bilici de altyapı çalışmaları ile artık çamurlu yollardan kurtulduklarını belirterek, “Gerek yollar, gerek aydınlatma sistemi, gerekse güvenlik açısından epey iş yapıldı. Vahap Seçer Başkanımız buraya bayağı bir yatırım yaptı. Memnunuz kendisinden, Allah razı olsun. Daha önce buradan hiç geçilmiyordu, buralar hep bataklıktı. Arabalar burada batıyordu. Ama şu an çok şükür belediyemiz çalışıyor” şeklinde konuştu.