Tarsus Hal Kompleksinde hijyen denetimi yapıldı

19 ayda bin 732 işletmeyi hijyen kuralları çerçevesinde denetleyen ekipler, yeni normalleşme sürecinde Tarsus Hal Kompleksindeki komisyoncuların da denetimlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ruhsatlandırılan ve 1. sınıf gayrisıhhi müesseselerin hijyen ve insan sağlığı çalışmaları, bir gıda mühendisi ve iki çevre sağlık teknikeri ile devam ediyor. Yenice'den Anamur'a kadar kentin tamamında gerçekleştirilen denetimler, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülüyor. 1 Ocak 2019'dan 1 Ocak 2020'ye kadar bin 305 işyerini denetleyen ekipler, 1 Ocak 2020'den bu yana ise 427 işyerinin denetimlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir belediyesi, yeni normalleşme sürecinde yaş sebze ve meyve hal komplekslerindeki denetimlerini de sıklaştırdı. Bu kapsamda Tarsus Hal Kompleksindeki komisyoncuları denetleyen ekipler, vatandaşların sofralarına ulaşan yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun aşamalardan geçip geçmediğini inceledi. Ekipler, ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda hal esnafına bilgilendirmelerde bulundu.

“Halkımıza daha hijyenik bir ortamda, daha iyi ürünler sağlamaya çalışıyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Gıda Mühendisi Gökhan Keçeli, salgın dolayısıyla hijyenin ne derece önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını söyledi. Bu kapsamda Büyükşehir'in yetki alanı içerisindeki işletmelerin denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Keçeli, “Denetimlerde hijyen kriterlerini baz alıyoruz. Denetimlerde numune almıyoruz. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre bu işlemleri yapıyoruz. Belediyenin ruhsatlandırdığı yerlere geliyoruz, hijyen açısından iş yerlerimizi bilgilendiriyoruz. Eksik oldukları yerlerde yardımcı oluyoruz, eksiklikleri 15 gün süre vererek tamamlamalarını istiyoruz. Onlar da bize yardımcı oluyor ve eksiklikleri tamamlıyorlar. Halkımıza daha hijyenik bir ortamda, daha iyi ürünler sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Denetimlerimiz Tarsus'tan başlayıp Anamur'a kadar devam ediyor”

Kentin bir ucundan diğer ucuna sürdürülen denetimlerin aylık planlarla gerçekleştirildiğini belirten Keçeli, “Bizim denetim aralığımız Tarsus'tan başlayıp Anamur'a kadar devam ediyor. 1. sınıf gayrisıhhi müesseselerin denetimleri de bize bağlı. Aylık planlarımız oluyor. Bir ay önce Mut'ta kayısı zamanıydı, Mut bölgesindeydik. Bir ay sonra Anamur'da muz zamanı, Anamur'da olacağız” diye konuştu.

“Göremediğimiz bazı kusurları görüyorlar, bizi ikaz ediyorlar”

Tarsus Hal Kompleksinde işletmeci olan Cahit Gedik ise denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi. Ev gibi gördükleri işletmelerinde hijyen kurallarını en üst seviyede tuttuklarını söyleyen Gedik, “Arkadaşlar göremediğimiz bazı kusurları görüyorlar, bizi ikaz ediyorlar. Bir daha o hataları yapmamaya çalışıyoruz. Günün 20 saati evimizden çok buradayız. Hele korona virüs nedeniyle artık çok daha titiziz. Ürünleri eldivensiz, sandıkları yıkamadan vermiyoruz. Bu denetimler de çok önemlidir, denetlemenin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.