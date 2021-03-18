Tarsus Hal Kompleksinde sıcak asfalt serimi başladı

Ekipler, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 27 bin ton asfalt serimi yapmayı planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hal Kompleksi içerisinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, çalışma kapsamında kısa süre önce freze ile yıpranan asfaltın kaldırılması çalışmalarını yürütmüştü. Her gün yüzlerce ağır tonajlı aracın giriş-çıkış yaptığı Tarsus Hal Kompleksinde zemin güçlendirme çalışması da uygulanıyor. Ekipler, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 27 bin ton asfalt serimi yapmayı planlıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekiplerin titizlikle ve seri şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında esnafın iş ve işlemlerinin kesintiye uğramaması için çalışmalar bölüm bölüm yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, 150 komisyoncu dükkanının yanı sıra ülkenin dört bir tarafına sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı Hal Kompleksi ardiyeler bölümündeki 106 dükkanın bulunduğu alanda da asfalt yenileme çalışması yapacak.

MESKİ ekipleri ise Hal Kompleksinde yağmur suyu tahliyesinde bundan sonraki süreçte sorun yaşanmaması için revize çalışması gerçekleştiriyor.