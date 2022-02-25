Tarsus Hal Kompleksinde yol çalışmaları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgenin önemli ekonomi noktalarından olan Tarsus Hal Kompleksi içerisinde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Oldukça yoğun araç-girişinin olduğu hal kompleksi içerisinde, esnafın mağdur olmaması için kademe kademe yapılan altyapı işlemi kapsamında hem ardiyeler bölümünde hem de komisyoncu esnafının bulunduğu alandaki bozuk zemin yenilendi. MESKİ ekipleri de yağmursuyu giderlerini revize edip, daha fazla noktaya rögar yerleştirdi. Yaklaşık 100 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan Tarsus Hal Kompleksi içerisinde çift kat sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlanmıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de araçların güvenli şekilde giriş-çıkış yapabilmeleri için tesis içinde yol çizgisi uygulaması yaptı.

Tarsus Hal Kompleksi esnafından Serkan Özpolat, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Bu çizgi kazayı engeller ve arabaları bir şeride sokar. Bu çizginin bence çok faydası var. En azından arabalara yön verir, insanlar kuralları bilir. Altyapı gayet güzel, ona diyecek hiçbir şey yok. Yani buraya öyle bir asfalt yaptılar ki zeminini doldurarak. Zamanında burası bataklıkmış, yani ancak bir asfalt böyle güzel yapılır. Şahsım ve hal esnafı adına Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'un birçok noktasında cadde ve bulvar yenileme faaliyetleri de tüm hızıyla sürüyor. Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde bozuk zemini sökerek 650 metre sıcak asfalt serimi uygulayan ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nden geçen Hürriyet Caddesi'nde de asfaltlama işlemi uyguladı. Tarsus yeni Devlet Hastanesi yanından geçen 500 metre uzunluğundaki İbn-i Sina Bulvarı'nın birinci şeridinde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme işlemini tamamlayan ekipler, aynı işlemi ikinci şeritte de uygulamaya başladı.

Tarsus Yeşil Mahalle'de ise kapsamlı faaliyet yürüten Büyükşehir ekipleri, 4234. Sokak üzerinde asfalt serimini tamamlarken, aynı şekilde 4275, 4264, 4238, 4217 ve 4219. sokaklarda da asfalt serimi yaptı. Büyükşehir ekiplerinin yine Yeşil Mahalle'de bulunan Hasan Özçivi ve 4221. sokaklardaki altyapı işlemleri ise devam ediyor.