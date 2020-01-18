Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini alan tüm öğrencilere, Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkına ücretsiz gezi hediye etti. Belediyeden yapılan açıklamada, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin, tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen uygulamayla çocukların hem hayvanları tanımalarının hem de eğlenceli vakit geçirmelerinin hedeflendiği bildirildi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in karne hediyesi ile tüm yarıyıl tatili boyunca Tarsus Hayvan Parkını ücretsiz ziyaret etme imkanı bulacakları belirtildi.