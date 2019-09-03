Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, Tarsus Hayvan Parkı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çukurova Bölgesi'nin tek hayvan parkına sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, parkta yer alan hayvanların can güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Yıl boyu ailelerin ve çocukların uğrak yeri olan hayvan parkında, olası yangınlara anında müdahale edebilmek adına çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bu kapsamda, Tarsus İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eğitmeni tarafından, parkta yer alan hayvanların bakımından sorumlu personele muhtemel bir yangın durumuna ve sonrasına hazırlanmak amacıyla yangın tatbikatı yaptırıldı. Tatbikat kapsamında personele teorik ve pratik bilgiler verilirken, yangında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

“Tarsus genelinde yangınlar yüzde 40 azaldı”

Tarsus İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eğitmeni Kenan Çelik, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine olası yangınlar konusunda rutin bilgilendirme eğitimi yaptıklarını belirterek, "Sonrasında eğitimleri pekiştirme amacıyla tatbikat düzenledik. Personelimiz aslında bu konulara hakim. Ama bu eğitimleri yılda bir kez tekrarlıyoruz” dedi.

Tarsus Hayvan Parkı'nda daha önce yangın çıktığını, ancak bilgili personel sayesinde büyümeden söndürüldüğünü kaydeden Çelik, “Daha önce trafolardan kaynaklı C sınıfı bir yangın söz konusu olmuştu. Personelimiz bilgili olduğu için karbondioksit tüpüyle müdahale ederek yangını söndürmüştü. Bu eğitimleri yılda bir tekrarlıyoruz. Yangınları en aza indiriyoruz. Okullarda, işyerlerinde, fabrikalarda da eğitim veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler sonucunda 2018 yılında yangın oranlarının Tarsus bölgesinde yüzde 40 azaldığını gördük. Araçlarımız yangına müdahale için daha az çıkıyor. Genelde çıkış amacımız hasar tespit için oluyor” ifadelerini kullandı.