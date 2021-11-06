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Tarsus İdman Yurdu: 2 - Eskişehirspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.



Stat: Tarsus


Hakemler: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre Doğu


Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Cengiz Ötkün (Okan dk. 66), Nurullah, Yasin (Abdussamed dk. 84), Batuhan (Yılmaz dk. 75), Artun( Ferhat dk. 75) Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Hüseyin dk. 84 ?)


Eskişehirspor: Cengiz Alp, Hasan, Onur, Tolga (Atilla dk. 62), Berkay (Melih dk. 83 ?), Utku, Arda, Eray (Emre dk. 83 ?), Buğra (Onurhan dk. 77), Eren (Ayhan dk. 62), Bartu


Goller: Batuhan (dk. 49), Sinan (dk.59) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Atilla (Eskişehirspor )

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