Tarsus İdman Yurdu: 2 - Eskişehirspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre Doğu
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Cengiz Ötkün (Okan dk. 66), Nurullah, Yasin (Abdussamed dk. 84), Batuhan (Yılmaz dk. 75), Artun( Ferhat dk. 75) Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Hüseyin dk. 84 ?)
Eskişehirspor: Cengiz Alp, Hasan, Onur, Tolga (Atilla dk. 62), Berkay (Melih dk. 83 ?), Utku, Arda, Eray (Emre dk. 83 ?), Buğra (Onurhan dk. 77), Eren (Ayhan dk. 62), Bartu
Goller: Batuhan (dk. 49), Sinan (dk.59) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Atilla (Eskişehirspor )