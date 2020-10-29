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Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Sahadaki takım ruhu farklı galibiyet getirdi"

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Mamakspor'u farklı mağlup etmenin haklı sevinci yaşanıyor. Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Kolektif futbol, sahada takım ruhu farklı galibiyeti getirdi" dedi.


Sezonun en farklı galibiyetini Mamak FK'yi 4-0'lık skorla mağlup ederek elde eden sarı-lacivertli takımda yüzler gülüyor.


Mamak FK galibiyetiyle son haftalardaki şansızlıklarını yendiklerin belirten Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, bu galibiyetin takımın özgüvenini yükselttiğini söyledi. Can, "Etkili ve güzel bir oyunun ardından bu sezon gol yemeden 4 golle 3 puanı süsledik. Forvetimiz Atilla'nın sakat olmasından dolayı oynayamadığı maçta takım arkadaşları yokluğunu hissetirmedi. Kolektif futbol, sahada takım ruhu farklı galibiyeti getirdi. Geçen hafta deplasmanda yaşadığımız 2-0'lık galibiyetten 2-2'lik Kırşehirspor beraberliğini telafi ettik. Hedef yolunda bu galibiyet morali ile seri galibiyet elde etmeliyiz. Daha iyi olacağız. Teknik ekibimize, oyuncularımıza, güvenimiz sonsuz. Çıkışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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