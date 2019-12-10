Tarsus İdman Yurdu Başkanlığına Dr. Atay seçildi

lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Dr. Musa Atay getirildi.

Belediye Nikah Salonunda, kulübün eski başkanlarından Cumali Yağcı'nın yaptığı kongrede, Mustafa Şendağ başkanlığındaki yönetimin 5 aylık faaliyetleri ile gelir gider raporu okundu ve oy çokluğu ile ibra edildi.

Daha sonra seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde 74 katılımcıdan 69'unun oyunu alan Dr. Musa Atay başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Musa Atay, Nil Özveren Aşkın, Hasan Şemsi, Hakan Canan Can, Fikri Bucak, Ali yıldırım, Murat Aydoğan, Veyis Avcı, Erden Zaman, Ferit Çetiner, Önder Erdoğan, Duran Çalışır, Hüseyin Kaplan, Görkem Gözen, Berdan Kaya.

Denetim kurulu ise Bilal Soydan, Banu Levent ve Mert Keleşoğlu'ndan oluştu.

Seçimlerden sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Bu takıma hepimiz el birliği ile sahip çıkalım. Cumhuriyetle yaşıt bu takım, bugün ligde 6. sırada. Birilerinin küme düşer dediği ekibimiz canla başla çalışarak takımı bugünlere getirdi. Sporcularımızın hepsi tertemiz ve ahlaklı çocuklar. Birileri yanlış yapsa bile biz bu takıma sahip çıkarız. Birlikte sahip çıkarsak daha başarılı oluruz. Bu takımı stada gelerek kadın erkek demeden hepimiz sevgi ve saygı çerçevesinde destekleyelim. Başarı birlik ve beraberlikle gelir” dedi.