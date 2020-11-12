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Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor

Misli.

com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'da Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Elazığspor mağlubiyetiyle camia olarak üzgün olduklarını belirtti.


Maçın ilk dakikalarında kalelerinde gördükleri arka arkaya goller ile 2-0 geriye düştüklerini kaydeden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Canan Can, şok goller ile geri dönemediklerini, sadece ikinci yarıda buldukları golün ise puan almalarına yeterli gelmediğini vurguladı. Can, "Elazığspor mağlubiyetiyle camia olarak çok üzüldük. Bizleri destekleyen taraftarlarımızı üzdük, hayal kırıklığı yaşattık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Yönetim olarak gerekli uyarıları yapacağız" dedi.

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