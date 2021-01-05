Tarsus İdman Yurdu galibiyete inandı

com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ligin ilk yarısının son maçında Kırıkkalespor galibiyetiyle devreyi kapatmak istiyor.

Son haftalarda şansızlık ve talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini belirten Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, kötü bir takım olmadıklarını, takım olarak kötü bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Alınan mağlubiyetler nedeniyle Kulüp başkanı Serhat Servet Dövenci başkanlığında yönetim kurulu olarak teknik ekip ve oyuncularla bir toplantı yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yönetim kurulu olarak son haftalardaki istemediğimiz mağlubiyetlerin nedeniyle teknik ekibimizde rapor istedik. Aynı zamanda ise teknik ekip ve oyuncularımızla toplantı yaptık. Alınan mağlubiyetlerden dolayı teknik ekibimizle oyuncularımızın üzgün olduklarını belirterek deplasmanda oynayacakları Kırıkkalespor galibiyeti sözünü verdiler. Yönetim olarak teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kırıkkalespor maçında 3 puan alarak ilk devreyi moralli kapatmak istiyoruz."