Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi

Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu, dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 14 iç transferle takımım iskeletini koruduklarını belirterek, Teknik Direktör Ergün Penbe'nin isteği doğrultusunda takımın eksik mevkilerine 7 oyuncuyla anlaşarak kadroya dahil ettiklerini kaydetti.

7 oyuncunun transferinde hata yapmamak adına ince eleyip sık dokuyarak gerçekleştirdiklerini belirten Can yapılan transferlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Yeni sezona sayılı günler kaldı. Takımımız Kızılcahamam'da sezon hazırlıkları sürdürülmektedir. Transfer komitemiz iç transferde 14 oyuncumuzla yeniden anlaşarak iskelet kadromuzu koruduk. Dış transferde ise 7 oyuncuyla kadromuzun gücüne güç kattık. Bu oyuncularımız Sarıyer'den Şahin Şafakoğlu, Çorumspor'dan Burak Serez, Kırşehir Belediyespor'dan Atilla Yıldırım, Eyüpspor'dan Alper Ademoğlu, Galatasaray'dan Abdussamet Karnucu, Hekimoğlu Trabzonspor'dan Mertcan Çam, Ankaragücü'nden Suat Kaya ile anlaşarak kadromuza dahil ettik. Mevcut kadromuzu ise 24'e çıkarttık. Dış transfer çalışmalarımız sürmektedir. Yapılan iç ve dış transferde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz."