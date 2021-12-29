Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Kılıç: "İkinci yarı yükseliş dönemi olacak"

Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Gürses Kılıç, ikinci yarının kendileri için yükseliş dönemi olacağını ifade etti.

Gürses Kılıç, yeni bir takım kurmanın ve birkaç kez hoca değişikliğinin takım üzerine olumsuz etki yaptığını belirtti. Kılıç “İlk yarı bitmeden takımın başına geldim. Kulüp başkanımız Şahin Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu için büyük fedakarlıklar yaparak görev üstlenmiş ve bana bu kente şampiyonluk sözü verdiğini, bu sözünü gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağını anlattı. Ben de böyle köklü bir kulüpte görev alırken işimin zor olduğunun bilincindeydim” dedi.

Kılıç, takımda bazı mevkilere fazladan oyuncu alınmış olunduğunun altını çizerek, “Ama bazı mevkilerde ise eksiklik var. Bunları tespit ettik. Devre arasında eksik mevkilere 4-5 oyuncu almak istiyoruz. Antalya'da kamp yapacağız. İkinci yarıda da yükseliş dönemini yaşayıp, üst sıralara çıkacağız ve Play off'a kalıp oradan şansımızı zorlayarak 1. lige çıkmaya çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için başkanımız Şahin Kırbıyık ve yönetim bize büyük destek veriyor. El ele vererek bu zorlu süreçten başarıyla çıkacağız” diye konuştu.