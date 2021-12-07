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Tarsus İdman Yurdu'nda Kırbıyık'la yola devam

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda yapılan olağanüstü genel kurul sonucu Harun Şahin Kırbıyık yeniden başkan oldu.


Nikah Salonu'nda yapılan olağanüstü kongrede, Harun Şahin Kırbıyık, tek listeyle gidilen seçimlerde başkanlık görevine yeniden seçildi. Genel kurulda 501 delegeden 93'ü oy kullandı.


Harun Şahin Kırbıyık'ın dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada, güçlü bir yönetim oluşturduklarını, şimdiye kadar harcadığı paranın Tarsus İdman Yurdu'na helal olduğunu söyledi.


Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na emeği geçenlere teşekkür etti.


Yeni yönetim listesi şu şekilde oluştu:


"H. Şahin Kırbıyık, Ali İlk, Yakup Ateş, Cumali Kırbıyık, Erdoğan Aslan, Hasan Aküzüm, Kadir Ünlü, Özel Alp, Mehmet Almacı, Vedat Dönder, Mehmet Yazgünoğlu, Yusuf Tıbık, Doğukan Yıldır, Yasin Güney"

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