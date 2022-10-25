Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Emin Danyal Gür oldu.

Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan kongrede seçimlere tek liste ile gidildi. Divan başkanlığını Cumali Yağcı, katiplikleri Gani Nazlıgül ve Zafer Yıldırım'ın yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunup, ibraz edilmesinin ardından tek listeyle seçimlere gidildi. 45 üyenin oy kullandığı seçimlerde, Emin Danyal Gür kulüp başkanlığına seçildi.

Tarsus İdman Yurdu'nda Emin Danyal Gür başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Uğur Uyar, Hamza Kara, Mehmet Emin Polat, Ömer Kaya, Savaş Say, Refik Çetin, Tolunay Duman, Duran Çalışır, Arda Yaşot, Hüseyin Kaplan, Tayfun Kolay, İhsan Güler, Mahmut Saf ve Mehmet Keven."