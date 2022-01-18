Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğrencilerine Enerji Ödülü

Öğrenciler, Adana'da düzenlenen Uluslararası VEX Robotics Turnuvasında ‘MRS-3333' isimli takımlarıyla “Enerji Ödülü”ne layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, katıldıkları bir turnuvadan daha başarıyla döndü. Adana'nın düşman işgalinden kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası VEX Robotics Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Ortaokul öğrencileri düzeyinde 33 takımın yarıştığı turnuvaya 4 takım ile katılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesindeki ‘MRS-3333' isimli takım, jüri değerlendirmesi sonucunda “Enerji Ödülü” almaya hak kazandı.

Çalışmalarıyla örnek oluyorlar

Atölye öğretmenleri Emre Aşkın ve Bekir Küçükala ile turnuvaya hazırlanan takım, geçtiğimiz aylarda Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Kodlama Yarışmasında da uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Ağustos ayından bu yana girdikleri tüm yarışmalarda çeşitli branşlarda ödül alan atölye öğrencileri, çeşitli alanlarda çalışma, deneme ve öğrenme girişimlerini sürdürüyor.