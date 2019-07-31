Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin 2 yıllık asfalt sorun çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in verdiği talimatla, 2 yıldır toz nedeniyle büyük sorun ve sıkıntılar yaşanan Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin yolları asfaltlanmaya başladı.

Büyükşehir ekipleri, Tarsus'un doğu bölgesinde yer alan ve içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 400 esnafın bulunduğu sanayi sitesinin ön bölümündeki Gazzeliler Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını başlattı. Ekipler, sırasıyla yine sanayi sitesi içerisinde yer alan ve toplam bin 200 metre uzunluktaki 2541, 2588, 24114 ve 2560 nolu cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yapacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla aynı bölgede yer alan ve yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Ömer Ümmügülsüm Cirık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ulaşım da tamamen asfalt yolla sağlanmış olacak. Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş, Mersin İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç ve diğer Büyükşehir yetkililerinin yakından takip ettikleri çalışmalardan dolayı Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti. Sanayi sitesinde 400 esnafın bulunduğunu vurgulayan Kiltaş, “Bu 400 işyeri içerisinde Türkiye'de ilk kez kooperatif kurmadan yapılan 157 işyerimiz de bulunuyor. Açılışa hazır hale gelen sanayi sitemizin en büyük sorunu asfalttı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'den istekte bulunduk. Ve Sayın Başkan, bu talebimizi geri çevirmeyerek ekipleri buraya sevk etti ve çalışmaları başlattı. 2 yıldır bu asfaltı bekliyorduk ve sonunda tertemiz yollara kavuşuyoruz. Buranın açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sıcak asfalt ile kaplanan yollarda bundan sonra toz veya çamur görmeyecekleri için mutlu olduklarını söyleyen sanayi esnafından Durmuş Çelik ise “Ben burada lokanta işletiyorum. Yolların toz olması, bozuk durumu gerçekten işlerimizi olumsuz etkiliyordu. Çok şükür bu sorunumuz artık ortadan kalkıyor. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e hizmetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yol düzenleme ve asfaltlama çalışması yapan ekiplerin, sanayi sitesi içerisindeki faaliyetlerini 5 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.