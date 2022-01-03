Tarsus Kültür Evi'ni 1 yılda 48 bin kişi ziyaret etti

Tarsus Belediyesince kültürel mirasları gelecek kuşaklara aktarmak ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Tarsus Kültür Evi'ni, 2021 yılında 71 ülkeden yaklaşık 48 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kubat Paşa Medresesi'nin tarihi dokusuna müdahale edilmeden modern tasarım ve çalışmalarla dizayn edilerek topluma kazandırılan Tarsus Kültür Evi, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarsus Kültür Evi'nde yaşayan bir müze misali tablolar, giysiler, eşyalar ve Tarsus'un geçmişini anlatan eserler bölümlere ayrılmış odalarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögeleri topluma yeniden kazandırmak, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Kubatpaşa Medresesi Tarsus Kültür Evi, Rusya, İspanya, Polonya, Lübnan ve Almanya başta olmak üzere 71 farklı ülkeden turist akınına uğradı. Sadece 2021 yılında yaklaşık 48 bin ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Kültür Evi, öğrenci gruplarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok konuğu misafir etti.

Özellikle kasım ayında ziyaretçilerin ilgi odağı olan Kubatpaşa Medresesi, Ramazanoğlu Beyi Kubat Paşa tarafından geleneksel Selçuklu mimari tarzında yaptırılarak, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşılabilen tarihi eğitim ve öğretim merkezleri arasında nadide olma özelliğini taşıyor. Yöreye özgü tarım ve ev araçlarından yöresel kıyafetlere, savaş aletlerinden, eski zamanlarda Tarsus'un gündelik yaşamında kullanılan oyun, eğlence, hobi ve iş araçlarına, dokuma ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok orijinal eşyalarıyla beğeni toplayan ve 465 yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık eden Tarsus Kültür Evi, hafta boyunca 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.

"Tarihi eserlere ve kültürümüze en iyi şekilde sahip çıkıyoruz"

Kubatpaşa Medresesi Tarsus Kültür Evi'nin, ilçenin önemli mihenk taşlarını barındırdığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Eğiten, üreten sağlıklı ve kültürlü Tarsus ilkesiyle çıktığımız bu yolda, 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan kentimizin tarihi değer ve kültürel miraslarına sahip çıkıyoruz. Tarsus ve yöresinde çok fazla miktarda bulunan medreselerden ayakta kalabilenlerden birisi olan Kubatpaşa Medresesi, Tarsus Kültür Evi'nde sadece 2021 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 71 farklı ülkeden 48 bin turist ağırladık. Gelen misafirlerimiz, Tarsus kentimizin kültürünü daha iyi öğrenme ve anlama olanağı bularak geçmişe tanıklık etme imkanı buluyor. Tarsus bir kültür kentidir ve 10 bin yıllık tarihi ile her zerresinde yaşanmışlıklardan bir iz barındırır. Bizde Tarsus Belediyesi olarak tarihimize, geçmişten miras kalan tarihi eserlere ve kültürümüze en iyi şekilde sahip çıkıyoruz" dedi.