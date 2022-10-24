Tarsus Maratonu'nda 11 bin 624 kişi koştu

'sü düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda toplam 11 bin 624 kişi koştu.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve yine aynı noktada sona eren maratonun 21 kilometrelik Yarı Maraton kategorisinde 447 sporcu yarışırken, 3 kilometrelik halk koşusu kategorisinde 11 bin 177 vatandaşımız koştu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 21 kilometrelik Yarı Maraton'da dereceye giren sporcular, güzel bir havada ve güzel bir ortamda gerçekleşen yarıştan zevk aldıklarını belirterek, organizasyonun kusursuz olduğunu ifade ettiler.

21 kilometre Yarı Maraton Koşusu'nun genel klasmanda erkekler birincisi olan Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot duygularını anlatırken, “Yarış güzeldi. Çünkü parkur düz bir zemindi diyebiliriz genel olarak. Geçen yıl da ben kazanmıştım. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene hem Toroslar'da hem Tarsus'ta yarıştım. Verdikleri tüm destekler için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

21 kilometre Yarı Maraton Koşusu'nun erkekler kategorisinde 2. olan milli atlet Sezgin Ataç ise birinciliği saniye farkı ile kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Önümüzdeki yıl yeniden katılıp şampiyonluğa koşacağını ifade eden Ataç, “Harika bir organizasyondu. Tarsus, ismini zaten her zaman belli eden bir ilçe. Bundan dolayı milli sporcular olarak çok memnunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hepimize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir iş yapıyor. Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e giren milli sporcuları ödüllendiriyor ki bu uygulamayı bugüne kadar hiçbir Büyükşehir Belediyesi yapmadı” diye konuştu.

"Parkur çok güzeldi, beğendim"

Kadınlar kategorisinin şampiyonu Fatma Karasu ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin çok iyi bir organizasyon düzenlediğini ifade ederek, “Çok mutluyum. Geçen hafta Gazi Yarı Maratonu'nda 2. olmuştum. Arkadaşım ise 3. olmuştu. Ondan önceki haftada Kayseri Yarı Maratonu'nda da 1 ve 2. olmuştuk. Onun yorgunluğu olduğu için, parkur rekoru gelmemişti Gazi Maratonu'nda. Burada çok güzel bir yarış çıkarttık ikimiz de. İniş çıkışlı bir parkur olmasına rağmen çok iyi bir yarış çıkarttık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, sporculara çok iyi bir yaklaşımı var. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Ben ilk defa katıldım, parkur çok güzeldi, beğendim” şeklinde konuştu.

Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, bu yıl da bir farkındalığa imza atarak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Erdoğan, birleştirilmiş 2 tekerlekli sandalyede, 2 özel gereksinimli birey ile birlikte 21 kilometrelik maratonu 2 saatlik bir sürede tamamladı. 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, özel gereksinimli bireyler Furkan Eymen Yıldızçelik ve Yusuf Polat ile birlikte yer aldı. Erdoğan, “Geçen yıl yine böyle bir kardeşimizle, bu platformda yer almıştım. Bu yıl da 2 özel kardeşimle, dünyada bir ilk yaparak, 2 tekerlekli sandalyeyi birleştirdik ve 21 kilometrelik maratonu 2 saatlik bir sürede tamamladık. Oldukça keyifli bir yarıştı” dedi.