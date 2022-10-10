Tarsus Müzik Günleri ile unutulmaz akşamlar yaşandı

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser ile Tarsus sanatla bir araya geldi. 2 gün süren konserde Tarsus kültürü, kentin sanat dokusuyla bir araya gelerek eşsiz dinletilere ev sahipliği yaptı. İlk konser, Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenerek, Doğaç Bezdüz, Cem Esen, Özgür Deniz Akalın, Sesim Bezdüz ve Alican Süner tarafından Hannover Oda Orkestrası ve Çukurova Solistleri ile piyano eşlikli konser yapıldı. İkinci konser ise Saint Paul Meydanı'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Hannover Oda Orkestrası Şefi Hans Christian Euler yönetiminde gerçekleştirilen konserde, dünyaca ünlü Tenor Bülent Bezdüz, Nihan Aydın, Çağla Kıçır ve Zafer Erdaş solistliğinde muhteşem bir konsere imza atıldı. Türk halk müziğinin ve operanın eşsiz eserleri dinleyicilerle buluştu. Hannover Oda Orkestrası eşliğinde toprağın ozanları olan Aşık Veysel ve Neşet Ertaş türküleri ile bir araya gelindi. 3 Grammy ödülüne sahip olan başta ünlü Tenor Bülent Bezdüz solistliğinde gerçekleşen konserde, Çukurova'nın solistleri birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Neşet Ertaş'ın “Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Ah Yalan Dünya, Kesik Çayır eserleri, Aşık Veysel'den ise Uzun İnce Bir Yol, Bahçe Duvarından Aştım” şarkıları seslendirildi. Konser dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Tarsus'u sanatla buluşturmaya devam edeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Kentler kültürü ve kimliği ile öne çıkar. Kentlerin en önemli öne çıkan özelliği ise sesleridir. Tarsus'un sokaklarına baktığınız zaman bir tarafta keman sesi bir tarafta bağlama sesi. Bugün Tarsus'un farklı yapısı ve dokusu hüznün sesini de neşenin sesini de bir araya getiriyor. Bundan sonra müzik günlerimiz devam edecek. Tarsus yarının aydınlığa gitmesini sanatla başaracak" dedi.

Yapılan bu konser sayesinde müziğe doyulduğunu ifade eden bir başka vatandaşlar ise “2 gündür düzenlenen bu harika konserlerle müziğe doyduk. Burada bulunan sanatçılar çok büyük başarılara imza atmış kişiler. Bu anlamda her şey çok güzeldi. Onları burada dinlemek büyük bir onur. Çok sıcak, çok içten ve şahane bir akşamdı. Gönüllere sağlık. Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.