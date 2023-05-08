Tarsus Müzik Günleri yoğun katılımla tamamlandı

Türkiye deprem felaketinin yaşattığı büyük kayıp ve acıları sarmaya çalışırken, Tarsus Belediyesi müzik yoluyla ruha şifa ve güç kazandırmak üzere, ülkenin saygın müzisyenlerine kapılarını açarak gençlere de yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. İkinci Tarsus Müzik Günleri'nin finali Grammy ödüllü Opera Sanatçısı Bülent Bezdüz ile sevilen Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan'ın ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nihan Aydın solistliğinde “Hazar'dan Anadolu'ya Ezgiler Çukurova Ansambl” konseri ile yapıldı. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Saint Paul Meydanı'nda düzenlenen son konserde, müzik rüzgarları esti. 2-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk günü Selda Bağcan'la başladı. İkinci gün şef Rustam Rahmedov eşliğinde Operata Oda Orkestrası ve Gökhan Aybulus Tarsuslulara müzik dinletisi sundu. Üçüncü gün, farklı coğrafya ve dönemlerin müziklerinden oluşan repertuvarlarıyla kentte zengin bir yelpazeyi vatandaşlarla buluşturan Çello Paradiso, eşsiz bir geceye imza attı. Dördüncü gün, Çukurova ve Mersin Üniversitesi konservatuvar öğrencilerinin yer aldığı “Açık Sahne Genç Yetenekler'' müzik dinletisi sundu. Beşinci gün, çok kısa bir süre içerisinde kurulan ve birbirinden önemli ödülleri kente kazandıran Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, şef Reyhan Bezdüz eşliğinde zengin repertuvarı ile müzikseverlerle buluştu. Son gün ise “Hazar'dan Anadolu'ya Ezgiler Çukurova Ansambl” ile muhteşem final yapıldı.

Final konserinde Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'in şarkıları seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu konserde sanatçılar büyük alkış topladı.

"10 bin yıllık Tarsus'umuzun sokaklarında orkestra ve müzik vardı"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan “Hep konuştuğumuz bir söz var, bu Mayıs başka bir Mayıs, bu bahar başka bir bahar olacak diye. Sabahattin Ali'nin dediği gibi 'Mayıs, ayların gülüdür, taze bir çiçek dalıdır' der. O taze çiçek dalının muştuları var. Bugün 10 bin yıllık Tarsus'umuzun tarihi sokaklarında öyle bir ses, orkestra ve müzik vardı ki. Deyim yerindeyse Tarsusluların kulaklarının paslarının silindiği bir geceydi. O yüzden bu gecede o çiçek dalının bir muştusu” dedi.

Tarsus'un yapısını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Bozdoğan, "Ülkemizin hem kurtarıcısı hem de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir millet sanat ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz. O kadar güzel bir söz ki bugün belki bu sözün önemini Tarsus'ta ilk göreve geldiğimiz zaman 2019'dan sonra şöyle düşünmüştük. Zaman ötesinde bir yolculuk gerekiyordu. Bu da bir başarı ve ilerlemenin hikayesi olmalıydı. Ama önemli olan hayallerdi ve o hayallerde öncelik olan insandı. Bugün Tarsus'un gerçek kimlik ve kültürünü en önemlisi de bilincini ortaya koyarken, bu düşünce bazındaki çalışmaların çok büyük etkisi oldu. Ben özellikle Bülent hocama çok teşekkür ederim. Kendisinin verdiği emeği, mükemmeliyetçi yapısını çok iyi biliyorum" diye konuştu.

Başkan Bozdoğan'ın Tarsus için yaptığı katkıdan bahseden Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar, “Selda Bağcan ile başlayan programımız bugün burada nefis konserle son buldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bazı hayaller kurarlar, onları hayata geçirmesini için ailelerinden medet umarlar. Benim babam benim kurduğum hayallerin hayata geçmesine zaman kalmadan aramızdan ayrıldı. Başka çocuklarında babaları aramızda olmayabilir. Bizler çocuklar olarak bir şeyler isteyebiliriz. Bunları hayata geçirecek bir kişi huzurlarınıza teşvik ettiler. Oyun istedik, parklar yaptılar. Okul istedik, kreşler açtılar. Bilim istedik, robotik kodlama merkezi getirdiler. Müzik istedik, müzik festivallerini kurdular. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi müzisyenlerimizi sizlerin huzurunuza çıkardılar. Şu saatten sonra hiçbir çocuğun ve hiçbir babamızın endişe etmemesi gerekiyor. Çünkü Tarsusluların hayallerini hayata geçiren tek bir belediye başkanı var, Haluk Bozdoğan" ifadelerini kullandı.