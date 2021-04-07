Tarsus Pamukluk Barajı bu yıl hizmete giriyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Pamukluk Barajının bu yıl hizmete girmesinin planlandığı bildirildi. Yüzde 97 oranında fiziki gerçekleşme sağlanan barajın hizmete girmesi ile Türkiye ekonomisine yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı devam eden Tarsus Pamukluk Barajının tamamlanmasının ardından barajda depolanacak su ile 221 bin 700 dekar arazinin sulanacağını söyledi. Yıldız ayrıca, barajın faaliyete geçmesiyle yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretileceğini, Mersin'in yıllık 127.54 hm3 içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını kaydetti.

Pamukluk Barajının en önemli aşamalarından birisi olan ön yüz beton imalatlarına 2020 yılının Kasım ayında başlandığını hatırlatan Yıldız, “Bugün itibariyle Pamukluk Barajı sulaması iletim tüneli, regülatör, baraj gövde dolgusu, dolusavak ve ön yüz beton imalatları tamamlanmıştır. Baraj kreti üzerindeki perde duvar imalatları ve derzlerde geçirimsizlik tedbirleri yapılması işleri devam etmekte olup, mekanik imalatlara başlanılacaktır. Yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık 357 milyon TL tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Yıldız, temelden yüksekliği 135 metre ve su depolama kapasitesi 282 milyon metreküp olan Tarsus Pamukluk Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını sözlerine ekledi.