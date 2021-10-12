Tarsus Şehir Tiyatrosu bir ödül daha aldı

MERSİN (İHA) – Tarsus Şehir Tiyatrosu, 2 yılda 5'inci ödülüne kavuştu. Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner, Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivalinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, dünyadan ve Türkiye'den seçkin tiyatro gruplarının sahne aldığı 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivaline katıldı. Festivalde bu yıl Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya ve İspanya'dan tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları, Eskişehir, Urla, Bodrum, Sarıyer belediyeleri tiyatroları sahne alacak. Duayen sanatçı Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu da festivalin davetlileri arasında yer alıyor.

Festivalde sahne alan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Çehov Vodvil oyunu ile seyirci ile buluştu. Anton Pavloviç Çehov'un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil' oyununun reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar yapıyor. Oyunda, Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut da rol alıyor.

En iyi kadın oyuncu ödülü verildi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında sahnelediği “Çehov Vodvil” oyunuyla festival komitesince belirlenen bir jürinin takdiriyle ödüle değer görüldü. Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner, oyundaki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

İki yıl önce perdelerini açan Tarsus Şehir Tiyatrosu, bu sürede 5 ödüle değer görüldü. Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov'un yazdığı komedi türündeki “Çehov Vodvil” adlı oyunu ile İstanbul 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşan Tarsus Şehir Tiyatrosu kente yeni bir ödülle döndü. Uluslararası bir jürinin tüm oyunları izleyerek puan verdiği festivalde sonuçlar ödül seremonisiyle açıklandı. Yapılan puanlama neticesinde en iyi kadın oyuncu, Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner seçildi.

Ödülünü alan Öner, “Uluslararası bir festivalden ödül almak gerçekten onur verici, çok mutluyum. Öncelikle beni yetiştiren hocalarım Nihat ve Murat Çapar'a çok teşekkür ederim. Ayrıca bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Başarı hepimizin, devamını dilerim" dedi.