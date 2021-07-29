Tarsus Şehir Tiyatrosu, ‘Çehov Vodvil' oyunu ile Mersinli izleyicilerle buluştu

Tarsus Şehir Tiyatrosu, Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov'un yazdığı komedi türündeki “Çehov Vodvil” adlı oyunu ile Mersinli izleyicilerle buluştu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin konuğu olarak Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyun tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar'ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldı. Anton Pavloviç Çehov'un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil' oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Mersin izleyicisinden tam not aldı.

Oyunu izleyen Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Tarsus'a kazandırdığı kültürel ve sanatsal çalışmalardan ve tiyatro sanatına olan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tarsus Şehir Tiyatrosunun kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar ve sahnelediği oyunlarla Türkiye'de dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini ifade eden Tarsus Şehir Tiyatrosu Müdürü Nihat Çapar, “Biz burada başarılı oyunlar yazmanın ve sahnelemenin yanı sıra tiyatro sanatına gönül vermiş gençlerimizin gelişimlerini sağlayacak ortamlar da oluşturuyoruz. Bu ortamlarda gençlerimizin tiyatro sanatını icra etmek için aradığı eğitimleri de ücretsiz olarak veriyoruz. Bu hedefle Tarsus Şehir Tiyatrosunu kurduk. Kendi yazıp oynadığımız oyunları sahnelediğimiz ve turneler de düzenlediğimiz çalışmaların yanı sıra Türkiye'de tiyatro sanatının gelişimine yönelik çalışmalarımız da mevcut. Burada tiyatro sanatının gelişimine yönelik yaptığımız destek çalışmalarından biri de Türkiye'nin her yerinden tiyatroları Tarsus'ta konuk olarak ağırlamak ve oyunların şehrimizde sahnelenmesini sağlamaktır. Bu vesileyle hem ülkemizdeki tiyatroların gelişimine destek oluyoruz hem de Tarsus halkının farklı oyunlar izlemesini sağlıyoruz. Tiyatro sanatının gelişimine yönelik çalışmalarımız kapsamında uluslararası tiyatro festivallerine katılım başvuruları yaparak yakın zamanda Tarsus adının uluslararası platformlarla anılmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Kültür ve sanata yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan Başkanımız Haluk Bozdoğan'a tiyatro sanatına yönelik desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün burada oyunumuza yoğun ilgi gösteren Mersin halkına ve bizi konuk olarak ağırlayan Yenişehir Belediyesi ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.