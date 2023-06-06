Tarsus Şehir Tiyatrosu, 'Çehov Vodvil' oyununu İzmir'de sahneledi

Metropolis Tiyatro Festivali'ne katıldı. Çehov Vodvil oyunuyla izleyenleri adeta büyüleyen Tarsus Şehir Tiyatrosu, İzmirli seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

3. Metropolis Tiyatro Festivali çerçevesinde Tarsus Şehir Tiyatrosu İzmir Torbalı'da sahne aldı. Çehov Vodvil oyunuyla katılan Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, festivalde çiçeklerle karşılandı. Festivalin ilk günü İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Festivalin 2. günü sahne alan Çehov Vodvil oyunu, İzmirlilerle buluştu. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar'ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldı. Anton Pavloviç Çehov'un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil' oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Tarsus Şehir Tiyatrosu, İzmirli izleyicilerinden tam not aldı. Güldürü ve dinamik yönü ağır basan Çehov Vodvil oyununa usta sanatçılar da katılım sağladı.

Tarsus halkının tiyatro sevgisini anlatan Usta Oyuncu Zihni Göktay, "Tarsus Akdeniz'de bir kültür beşiğidir. Tarsus'un tiyatroya olan ilgisini 1964 yılından bu yana takip ettim. Devletin kültür politikası çok iyi yönetilmediği için Tarsus o dönemler ihmal edildi. Tarsus'un seyircisi biz gittiğimiz andan beri yarım saatte bitiriyordu biletlerimizi. Ben hep çok güzel karşılandım. Haşmet Zeybek Tarsus'un yetiştirdiği bir oyuncuydu ve bize geldi. Tarsus çok aydınlık insanlar yetiştirmiştir, seyircisi de mükemmeldir. 1 günlüğüne gittiğimizde bir gün daha kalın diye çok ısrar ederlerdi. Bunlar yaşadıklarım, hakikatler. Tiyatrosunun konuşulduğu her yer çok kutsaldır. Tarsus iki kere kutsaldır bunu yıllar evvel ispatladı. Tarsus'un tiyatroya olan ilgisi hiç azalmadı. Humus çok severim, çok güzellikler yaşadım Tarsus'ta. Çok iyi tempolu bir oyun, ben bu tempoda oynayamazdım çok başarılıydı. Tarsus halkı tiyatroyu çok seviyor, arz talep meselesi var. Şehir Tiyatrosu Tarsus halkının tiyatroya yeniden aşık olmasını sağladı" dedi.

Usta Oyuncu Ayşe Nil Şamlıoğlu da ekibi tebrik ederek, “Daha önce Adana'da oyun yönetirken Tarsus'a çok geldim, Tarsus'un yeri ben de çok farklı. Oyunu seyretmek ayrıca çok heyecanlıydı. Çok güzel bir oyundu, iyi ki geldim, iyi ki seyrettim. Ekibe başarılar dilerim" şeklinde konuştu.