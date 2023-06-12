Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Çirkin' oyununu Denizli'de sahneledi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun ilgi ile karşılanan 'Çirkin' adlı oyunu ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katıldı.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği 'Çirkin' oyun bu kez Denizlili sanatseverlerle buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne 'Çirkin' adlı eserle katılan Tarsus Şehir Tiyatrosu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oyun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonunda sahnelendi. Ünlü Alman oyun yazarı Marius Von Mayenburg tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ve dramaturjisini ise Nihat Çapar'ın gerçekleştirdiği ‘Çirkin' oyunu, Denizli seyircisinden tam not aldı. Büyük yankı uyandıran ve kadrosunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Seçil Dedeyi, Ozan Karabulut ve Yahya Okat'ın yer aldığı, müziklerini Songül Bozkurt ve İsmet Sayınözlü'nün yaptığı oyun, büyük beğeni ve övgülere layık görüldü.

İzlerken çok heyecanlandığını söyleyen bir izleyici, “Tiyatro festivalinde her gün tiyatroya gelip bütün festival oyunlarını izledim ama en çok etkilendiğim oyun Çirkin oldu. Çünkü Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyunda yalnızca tiyatro değil görsel sanatlar ve ses sanatlarını da içinde bulunuyordu. Özellikle tiyatrodan önce burada yapılan performans sanatı çok hoşuma gitti. Aynı şekilde aynı performans sanatını sahneye taşımaları da oldukça iyiydi. Bu anlamda başarılı buldum. İyi ki geldiniz. Umarım bir daha gelirsiniz" dedi.