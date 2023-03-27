Tarsus Şehir Tiyatrosu, en iyi çıkış yapan tiyatro ödülünü aldı

Mersin Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Ödülüne' layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Tarsus Şehir Tiyatrosu, kurulduğu günden bu yana birçok ödüle layık görülmeye devam ediyor. Tiyatro Gazetesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Tarsus Şehir Tiyatrosunu, kısa süre önce kurulmuş olmasına rağmen başarıları ile son yılların en iyi çıkış yapan tiyatrosu ödülüne layık gördü"denildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz şehir tiyatrosunun oyuncuları tarafından bu güne kadar başarılı bir şekilde sahnelenen oyunlar yüz binlerce izleyiciye ulaştı. Tiyatrocularımızın bu performanslarının ödüle layık görülmesi beni oldukça mutlu etti" dedi.