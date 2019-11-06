Tarsus Belediyesince Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun kurulduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan yeni birimlerden Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü'nün ardından Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın girişimleriyle Tarsus Şehir Tiyatrosu kuruldu. Yeni kurulan Şehir Tiyatrosu atölye ve eğitim çalışmalarına başlayarak, kısa sürede tüm sanatseverleri Tarsus Şehir Tiyatrosu çatısı altında birleştirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Bozdoğan, tiyatro sanatçıları ile bir araya geldi. Tarsus'ta kent yaşamının kültürel anlamda canlandırılması için tüm olanakların değerlendirilebileceğini belirten Bozdoğan, Shakspeare'den Çehov'a, Turgut Özakman'dan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dek sürdürdüğü sohbetinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin kültür olduğunu ifade ederek, kültürün okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmek olduğunu söyledi. Bozdoğan, "Sanat ve sanatçının bu toplumdaki kıymetini çok bilen, özellikle onların birleştirici gücüne, barışı temsil ettiğine inanan bir yöneticiyim. Sahne sanatları ve tiyatro sanatının toplumlar üzerindeki etkisini, ekonomik ve sağlık kulvarlarından ayrı tutmuyorum. Her yanı tarih kokan, her sokağı ayrı bir sahne barındıran 10 bin yıllık Tarsus şehrinde, Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun kurulması, Tarsuslu sanatseverleri oldukça heyecanlandırdı. Aylardır altyapı çalışmaları sürdürülen Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun, Tarsuslu gençlere ve sanatseverlere hizmet verecek olmasından ötürü oldukça gururluyuz" dedi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Çapar'ın üstlendiği Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk oyununun prömiyerini ocak ayında gerçekleştirerek perdelerini açmış olacak.