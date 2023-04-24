Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Masal Günleri' adlı çocuk oyununu sergiledi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ayşe Lebriz Berkem'in yazıp yönettiği çocuk oyunu olan 'Masal Gülleri'nin prömiyerini çocukların ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ayşe Lebriz Berkem'in yazıp yönettiği, Seçil Dedeyi'nin yardımcı yönetmenliğini yaptığı ve Hacer Öner'in oynadığı 'Masal Gülleri' çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Özellikle çocukların heyecan ve merak duyabilecekleri seyirlik oyun olan 'Masal Gülleri'nde, Gül karakterinin çevresine ve doğaya olan merakı, bahçesindeki güllerle kurduğu içten arkadaşlığından yola çıkarak denizaltı ve gökyüzünde neler olduğunu merak etmesiyle gittikçe büyümesini konu alıyor.

Mayıs ayı boyunca sahnelenecek

Çocukların heyecanla izlediği oyunda dekor, görsellik, kuklalar, müzik ve ışık tasarımları hayal güçlerini harekete geçirirken, eğlendiren ve öğreten bir anlayışla sahneye taşındı. Çocukların hayal dünyasına eklenen Gül karakteri ile meraklı, bir o kadar da bilgiye açık olmanın önemine değinildi. 'Masal Gülleri' tiyatro oyunu mayıs ayı boyunca Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye devam edecek.

Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, çocuk oyununu büyük bir heyecanla sahneye taşıdıklarına değinerek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler ülkemizin geleceği sizlersiniz' diyerek çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz de 'Masal Gülleri' adlı yeni oyunumuzda bu bayramı hem kutlamak hem de taçlandırmak istedik bunun heyecanını bugün prömiyerimize taşıdık. Geldiğiniz için siz değerli çocuklarımıza çok teşekkür ederim" dedi.