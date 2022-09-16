Tarsus Şelale Bulvarı yenilendi

Çağlayan Mahallesi sınırlarında yer alan Şelale Bulvarında bozuk zemin, freze makinası kullanılarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazındı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için bulvar üzerinde kademeli şekilde çalışma yapan ekipler, caddenin yaklaşık 900 metrelik kısmını freze makinası vasıtasıyla kazıyıp, ardından PMT serimi, binder ve aşınma kat asfalt serim çalışmasını uyguladı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda da çalışma gerçekleştirildi

Tarsus merkez Kemalpaşa Mahallesi ile Tozkoparan Mahallesi'nin sınırını oluşturan ve kent merkezinden eski Ankara yoluna bağlantıyı sağlayan Mimar Sinan Bulvarı'nın bir bölümünde de çalışma gerçekleştirildi.

Tarsus Mimar Sinan Bulvarı üzerinde altyapı kazıları nedeniyle oldukça bozulan 550 metre uzunluğundaki bölüm, yine freze makinasıyla kazınarak sıcak asfaltla yeniden kaplandı. Bulvar üzerinde ayrıca 350 metre kısmi kaplama ile iyileştirme işlemi uygulandı.

“Çok işlek bir yol”

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Yorgun, Şelale Caddesinde yapılan yenileme çalışmasından memnun olduklarını belirterek, “Emeği geçen herkese, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve çalışan tüm ekibe çok teşekkür ederim. Gerçekten yolumuz çok güzel yapıldı. Zaten işlek bir yol. Tarihi eserimiz şelaleye bağlayan, Ankara yolu üzerinden şehir içerine geçen işlek bir caddemiz burası" dedi.