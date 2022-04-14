Tarsus Şelalesi Mimari Proje Yarışması proje sergisi ve kolokyumu yapıldı

74 projenin sunulduğu yarışma çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, ödüle layık görülen mimari projeler değerlendirilerek, proje sahiplerine plaket verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi koordinesinde yapılan “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması”nın proje sergisi ve kolokyumu Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jüri Başkanı Ahmet Tercan moderatörlüğünde ödüle layık görülen projeler değerlendirildi.

“Tarsus'a böyle bir eser kazandıracağımız için çok mutluyuz”

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, mimarlığın tasarım düşüncesinin en üst biçimlerinden biri olarak insan hayatında hep önemli görüldüğünü belirterek, yaşama anlam katan yerleri, mekanları biçimlendirdiğini anlattı. Kış, “Bu projenin, Tarsus'un ve Mersin'in tanıtımına önemli katkı sunacağına olan inancımızla Tarsus'a böyle bir eser kazandıracağımız için çok mutluyuz” dedi.

“Buradaki en önemli konu sürecin katılımcı ve şeffaf olması”

Jüri Başkanı Tercan da Büyükşehir Belediyesine katılımcı ve demokratik bir model ile yarışmayı düzenlediği için teşekkür ederek, “Bugünkü kolokyumda amacımız bir tartışma ortamı oluşturarak, ulusal, hatta uluslararası düzeyde bir katkı sağlamak. Yarışma ortamını mimari tasarım ve mimari tasarımın çeşitli süreçlerindeki aşamalarda, bizim beklediğimiz katkıları ve bu katkılarla elde edeceğimiz sonuçların tartışılması, açık bir şekilde ortaya konulması hedeflenmektedir. Umarım bu tartışmalar bu amaca ulaşabilir. Buradaki en önemli konu, sürecin katılımcı ve şeffaf olmasıdır. Biz de jüri olarak bu konuda gerekli özeni göstermeye gayret ettik. Bütün aşamalarda son derece açık, tartışmayı destekleyen, özgürlükçü ve katılımcı bir anlayışı benimsedik. Bu anlayış doğrultusunda süreci sürdürüp sonuçlandırmayı hedefledik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada ödüle layık görülen ekiplere plaket verildi. Birinciliğe layık görülen proje ekibinde Nil Bıçak, Erol Kalmaz ve Kemal Bal yer aldı. Plaketlerin sunulmasının ardından ödül alan projelerin değerlendirildiği kolokyuma geçildi.