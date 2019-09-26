Tarsus Ticaret Borsasından eğitime yardım

Tarsus Ticaret Borsası, emniyet müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü ile birlikte her eğitim ve öğretim yılında geleneksel hale getirdiği “TOBB Eğitim Yardımı”nı bu yıl "Bir öğrenci de sen giydir" teması ile gerçekleştirdi.

Borsa toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim yardımı etkinliğine ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü okul müdürleri ile İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Kocaoğlan, SGK İlçe Müdürü Süleyman Metin, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Seçer, Kemal Süheyl Batmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Meclis Üyeleri Refik Zaman, Serdal Yücel, Nail Uçak, Gökhan Yağan ile birlikte Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri katıldı.

Başkan Yardımcısı Ali Seçer, her yılki gibi eğitime destek kapsamında giyim yardımı yaptıklarını belirttiği konuşmasında, "Birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi, eğitim ve öğretimine devam etmesi için gerekli ihtiyaçlarının sağlanmasıdır. Borsa olarak, Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespiti yapılan ihtiyaç sahibi öğrencilerinin giyimlerine yönelik alımlarımızı gerçekleştirdik. Okul müdürlerimize giyim yardımları ile ilgili dağıtımlarımızı da tamamladık" dedi.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özden ise emniyet teşkilatının sadece güvenliği sağlamada değil vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduklarını ifade ederek, "Toplum Destekli Büro Amirliği ekiplerimizin ilçe merkezimizdeki okullarımızda tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencimizi Ticaret Borsamızın işbirliği ve katkısıyla giydiriyoruz. Uzun zamandır bu işbirliği içindeyiz. Borsamıza bu işbirliklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra bir grup ihtiyaç sahibi öğrencilere giysileri protokol üyeleri tarafından verildi.