Tarsus TSO'dan 800 öğrenciye kırtasiye hediyesi

Mersin'in Tarsus ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus'ta eğitim ve öğretim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Öğrencilere hediyeleri düzenlenen törende takdim edildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Tarsus'ta eğitim-öğretim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Öğrencilere Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle hediyeleri sunuldu. Etkinliğin açılışında konuşan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, geleceğimiz olan öğrencilere küçük de olsa katkı sunmaktan keyif duyduklarını belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özden de anlamlı bir projenin içinden yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, Tarsus İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Keskin, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yönetim ve meclis üyeleri ile diğer davetli misafirlerin katıldığı etkinlikte açılış konuşmalarının ardından öğrencilere hediyeleri takdim edildi.