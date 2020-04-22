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Tarsus Ülkü Ocağı'ndan Kaymakamlığa 10 bin adet maske

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından Kaymakamlığa korona virüs salgınına karşı mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adet kullan at tipi maske verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından Kaymakamlığa korona virüs salgınına karşı mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adet kullan at tipi maske verildi.


Tarsus Ülkü Ocakları Başkanı Ziya Körüklü, Tarsus Ülkü Ocakları olarak bu sıkıntılı günlerde asil Türk milletinin yanında olmaktan şeref duyduklarını söyledi.


Körüklü, “Sıkıntılı süreci devletimizin yetkili organlarının tavsiyelerini dikkate alırsak, en kısa sürede normal hayatımıza döneceğimizi düşünüyorum. Türk milletinin geleceği için can siper mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine ve vefa sosyal destek grubunda görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.


Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ocak Başkanı Ziya Körüklü'ye teşekkür etti.

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