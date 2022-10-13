Tarsus "Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi"ne ev sahipliği yaptı

Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Tarsus Üniversitesi ile Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) işbirliğiyle düzenlendi.

Tarsus Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden akademisyenler, sektör temsilcileri, konu ile ilgili araştırmacılar, tıp profesyonelleri ve girişimciler yer aldı.

Tarsus Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı kongre, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, kongre başkanlarından Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu açılış konuşmalarıyla başladı.

Otoloji Nörootoloji Derneği Başkanı Dr. Levent Özlüoğlu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Tayfun Kirazlı, 10. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Başkanı Dr. Günay Kırkım, Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Proje Başkanı Dr. Meral Didem Türkyılmaz'ın sunumları ile ilk gün etkinlikleri devam etti. Alanında öncü 175 uzmanın dört gün boyunca sunumlarını gerçekleştirdiği kongrede; Odyoloji'de Güncel Elektrofizyolojik Uygulamalar, İşitme Kayıplı Bireylerde Güvenli Dinleme Çözümleri, İşitsel Rehabilitasyon, Biliş ve Odyoloji, Deneysel Odyoloji'de Yeni Girişimler ile Nörolojik Konuşma Bozuklukları, Motor Konuşma Bozuklukları, Yetişkinlikte Akıcılık Bozuklukları, Demans ve Alzheimer Hastalığında Dil ve Konuşma Terapileri konuları ele alındı. Ayrıca beş farklı salonda 14 farklı eğitimciyle Odyoloji ve Dil Konuşma Bozuklukları konuları çok yönlü olarak ele alındı.

Doğal güzelliği ile ünlü Tarsus Şelalesinde düzenlenen açılış etkinliği ve ardından davetlilerin katıldığı gala yemeği ile organizasyon başarıyla tamamlandı.

Kongrenin sona ermesinin ardından katılımcılar, 10 Ekim Dünya Odyoloji Günü kutlamasında Tarsus'un doğal ve tarihi güzelliklerini planlanan gezide keşfetme imkanı buldular.