Tarsus Üniversitesi ile Eyüp Aygar Fen Lisesi arasında işbirliği protokolü

Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir ve Müdür Başyardımcısı Ahmet Acekse'nin Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Orhan Aydın'ı ziyareti sonrası eğitim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü taraflarca imzalandı. Protokol kapsamında, Eyüp Aygar Fen Lisesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, eğitim faaliyetlerini yürüten öğretmen, idareci ve diğer personelin Tarsus Üniversitesi ile ortaklaşa uygun görülecek sosyal etkinlik, bilimsel çalışma, araştırma ve projelerde iş birliği yapılması, gerekli durumlarda akademik destek sağlanması, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.