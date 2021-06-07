Tarsus Üniversitesi 'STEM In Action' projesi ile Avrupa'da

Tarsus Üniversitesi'nin başvurusunu yaptığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından 2020 çağrı döneminde desteklenmesine karar verilen Erasmus+ KA203 ‘STEM In Action' başlıklı projesi başladı.

Koordinatörlüğünü Tarsus Üniversitesi'nin yapacağı ve Avrupa Birliği ülkeleri arasından 5'i üniversite, birisi de teknoloji şirketi olarak toplam 7 ortağın bulunduğu projenin bütçesi 170 bin 966 Euro. Tarsus Üniversitesi, Universitaet Paderborn, Pi Private Company, University Of Zagreb, Vives University, Unıversitatea Din Craiova, Munster Technological University ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamında science (fen), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan 'STEM' yaklaşımına uygun anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik uzaktan eğitim platformu oluşturulacak. Bu platform tüm öğretmenlerin kullanımına açık olacak. Öğretmenlerin bir kısmının da yüz yüze 'STEM uygulamaları eğitimi' alacağı proje toplamda 24 ayda tamamlanacak.