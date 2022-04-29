Tarsus ve Çamlıyayla'da çiftçilere alıç fidanı dağıtıldı

Düzenlenen törenle 22 üreticiye 489 alıç fidanı teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımda alternatif ürün oluşturulması için üreticilere fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere de alıç fidanı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle fidanlar üreticilere teslim edildi. Geçtiğimiz günlerde diğer ilçelerde gerçekleştirilen alıç ve avokado fidanı dağıtımına ek olarak Tarsus'ta 15 üreticiye 347, Çamlıyayla'da ise 7 üreticiye 142 alıç fidanı verildi.

“Bu kentte tarımın durması mümkün değildir”

Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü Selçuk Şahutoğlu, törende yaptığı konuşmada, Mersin'in Türkiye'nin en değerli tarım kentlerinden biri olduğunu belirterek, “Sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar 86 ürünün yetiştiği bir kentte yaşıyoruz. Bu kentte tarımın durması mümkün değil. 86 çeşit ürünün 9 tanesi de ülkede üretim ve yetiştiricilik anlamında da ilk sırada yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanımızın öncülüğünde biz de tarımın önemini, küçük ölçekli üretim yapan üreticilerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz” dedi.

Muhtarlardan Başkan Seçer'e teşekkür

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli de bu yıl da üreticilerin tarımsal desteklerden yararlandıklarını söyleyerek, “Bu, çiftçilerimiz için Vahap Başkanımızın bize vermiş olduğu sözlerden biridir. Vahap Seçer'e derneğimiz ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ise tarımın içinden gelen bir belediye başkanıyla çalışmanın ayrıcalığını yaşadıklarını ifade ederek, “Seçildiği günden bu yana üreticiye çeşitli destekleri oldu. Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kaz, çeşitli fidanlar ve ekipmanların dağıtımı yapıldı. Bugün de kırsal kesimde, dağlarımızda sürekli yetişen alıcı tekrar hayata geçirebilmek için yapılan bir proje ile alıç fidanı dağıtıldı” dedi.