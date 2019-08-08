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Tarsus ve Çamlıyayla'da haşere mücadelesi sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte il genelinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Tarsus ve Çamlıyayla'da kanalizasyon dumanlaması, larva temizliği, fare, sivrisinek, haşereyle mücadele, ahırlık alanların ilaçlanması konusunda gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor.


350 bin nüfuslu Tarsus başta olmak üzere Çamlıyayla merkez ve bağlı onlarca mahalleye hizmet veren ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere göre de lokal bölgelerde kuyu, menfez, su birikintisi gibi yerlerde ilaçlama yapıyor. Tarsus ve Çamlıyayla ilçe merkezlerinin yanı sıra bağlı mahallelerde 20 ayrı ekip görev yapıyor. 12 araçla akşam ve gece saatlerinde de sivrisinekle mücadele çalışması yürüten ekiplere ek olarak 2 kanalizasyon dumanlama ekibi de çalışmalara eşlik ediyor. Gelen taleplere göre 1 bitle mücadele ekibi çalışırken, larva ile mücadele konusunda 2'si kent merkezinde olmak üzere 3 ekip, fare şikayetlerine göre 1 ekip ve kırsalda bulunan ahırların ilaçlanması konusunda da 1 ekip olmak üzere toplam 20 ekip çalışma yürütüyor.

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