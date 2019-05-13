Tarsus zabıtasından pastane ve imalathane denetimi

Kentte faaliyet gösteren pastaneler ve imalathanelerde, mevcut hijyen koşullarının iyileştirilmesi, kullanılan malzemelerin tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğu ve muhafazası konularında denetleme ve bilgilendirme yapan ekipler, yapılan denetimler neticesinde işletme sahiplerine eksiklikler konusunda uyarıda bulunurken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlilerinin, vatandaşların sağlığını korumak, sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla

denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.