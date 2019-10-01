Tarsus Zeytin Platformu toplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Zeytin Platformu, Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında, Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytini masaya yatırdı.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'nın Tarsus Zeytin Platformunun kuruluşu, amacı ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında yaptığı açılış konuşmasıyla Kaymakam Otcu'ya platform hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Serdal Gökçek, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkerim Özkul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü Üretim ve İşletme Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi Cengiz Türkay'ın hazır bulunduğu Tarsus Zeytin Platformu toplantısının konukları Mersin Kent Konseyi - Tarsus Slowfood Lideri Yasmina Lokmanoğlu ve Tarsus Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu oldu.

Toplantının içeriğini oluşturan gündemlerin Tarsus için, markalaşma noktasında önemli bir basamak olduğuna dikkat çekilen toplantıda Tarsus Sarıulak Zeytinin coğrafi işaretinin ve marka değerinin anlaşılması, yerel halk tarafından sahiplenilmesi, üreticinin nasıl ve hangi noktalarda desteklenmesi ile birlikteliğin ve beraber hareket etmenin önemi toplantıda istişare edildi.

Toplantıda Tarsus Sarıulak Zeytininin Platforma katılan kurumlarla birlikte yapılacak işbirliği çerçevesinde üreticiden temin edilmesi, salamura yapılması, paketlenmesi ve yağının imal edilerek bu yağında pazarlanmasına kadar çalışma kriterleri ve sorumlu kuruluşlar ile bu kuruluşların yapacakları çalışma faaliyetleri belirlendi.

Son olarak 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Tarsus Gastronomi Günleri faaliyetleri görüşülerek platform tarafından sağlanacak desteklerde bu toplantıda kararlaştırıldı.