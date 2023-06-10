Tarsus'a 27 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan

Mersin'in Tarsus ilçesinde Gaziler Mahallesi'ne yapılan park ve yeşil alanın açılışı, mahalle halkını katılımı ile gerçekleştirildi. Bu açılışla birlikte ilçeye 27 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kazandırıldığı bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hizmet odaklı bir belediye olduklarını vurgulayarak, “Gaziler Mahallemize kazandırdığımız park ve yeşil alanın hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel bir söz var; 'yaygın söz doğrudan iyidir' diye. Göreve geldiğimizde 213 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olan belediyeden şimdi 2 milyar 200 milyon TL'ye ulaşan bir Tarsus Belediyesi. Bu bütçeyi halkım için hizmet yaparak kullanıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesinin her güne bir açılış yaparak yenilikler getirdiği söyleyen Bozdoğan, “Artık bizim bir mottomuz var; 'her gün 1 açılış. Bu belediye bunu yapar. Niye yapar, çalmayan çırpmayan bir belediye var artık. Birilerine peşkeş çekilmiyor. Ne kazanılıyor, ne yapılıyorsa olduğu gibi halkın parasını halka yansıtmaya çalışıyoruz. Düşünün bir belediye artık hastane yapıyor. Bir belediye, meydanı olmayan kente meydanı yapıyor. Bir tanede değil, 3 tane yapıyor. Neden çok rahat bir şekilde bunları konuşuyorum. Çünkü bu para sizin paranız. Rahatlıkla bu hizmetlerin hepsi açılış şeklinde ortaya konuyor. Hiç kimse Tarsus'taki hizmetlerin önünü kesemez" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümü bir an önce bitirmek istiyoruz"

Tarsus'ta çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Bozdoğan, “Az sonra kentte yapımı devam eden projeleri gezeceğim. Ve en kısa zamanda da buranın açılışları olacak. Özellikle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Kendileri geldiler, 'Tarsus Belediyesi olarak mahalleme bunları yapın' dediler. Keşke daha çok yerimiz olsa daha çok yerler yapsak. Benim en büyük isteğim bu kentte kentsel dönüşümü bir an önce bitirmek” şeklinde konuştu.