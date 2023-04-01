Tarsus'a bir okuma salonu, kreş ve kütüphane daha kazandırıldı

Kütüphane Haftasında, ilçeye yeni bir okuma salonu, kreş ve kütüphane kazandırdı.

Tarsus Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde kente bir okuma salonu, kreş ve 0-3 yaş bebek kütüphanesi kazandırdı. Gençlerin sessiz ve nezih bir ortamda geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması için okuma salonu sayısını her geçen gün artıran Tarsus Belediyesi, aynı zamanda okul öncesi eğitimin insan yaşamının en kıymetli öğrenme dönemi olduğunun bilinciyle kreşlerde yapıyor. Bu çerçevede Kırklarsırtı Mahalle halkı, Dursune ve Mehmet Uzadalı Kreşi ile çocuklarına daha iyi bir gelecek inşa etme imkanı bulacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediye başkanlık konutunu bebek kütüphanesine çevirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hayatta her zaman savunacağımız şey yaşamak, öğrenmektir. Bugün bu kadar güzel bir yerde o çocuklarımızı düşündük. Burası sadece bir kreş değil, bebek kütüphanesi değil aynı zamanda eğitim yuvası. Ve o eğitim yuvasında aldıkları eğitimlere büyük bir emek, büyük bir alın teri akıtan değerli personele de çok teşekkür ediyorum. Bu kent içerisinde kazançlarını tamamen bu kente bağlayıp da bir yerlere giden insanları çok iyi biliyorum. Ama bir de sizin gibi ta uzaklara gidip İstanbul'da emek verip alın teri akıtıp bu kenti en iyi bir şekilde temsil eden ve kazandıklarını da bu kente aktaran, bu kentte mutlu çocukları düşünen sizleri ayakta alkışlıyorum. Açılışlarımız kentimize hayırlı olsun" dedi.

Kreşe ismi verilen Dursune ve Mehmet Uzadalı'nın oğulları Bahattin Uzadalı ise “ Ülkemizde insanlar sahip oldukları ayrıcalıkları terk etmek istemez ama Haluk beyin kendisi için büyük bir konfor alanı olan bu binayı başkanlık konutunu bu özel gaye için, çocuklarımız için tahsis etmesinin karşısında çok mutlu oldum. Buranın hem 0-3 yaş bebek kütüphanesiyle örnek bir uygulama alanı olması hem de dört beş yaş çocuklar için eğitim yuvası olması çok güzel oldu. Özellikle bu bölgedeki insanların çocukları için çok özel olacağını düşündük. Çok hızlı bir şekilde süreçler başladı ve bugüne geldik. Çok kısa sürede böyle bir projenin gerçekleşmesi gerçekten hepimizi çok mutlu etti. Ümit ediyoruz ki burada hizmet alacak olan aileler, çocuklar hepsi mutlu bir birey olarak ülkemize yetiştirileceklerdir. Hep hayalimdi. Kreş ya da okul fikri, Haluk Beye gerçekten çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.