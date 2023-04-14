Tarsus'a kent meydanı kazandırılıyor

Tarsus'ta atıl durumda olan Caminur Mahallesi'ndeki alan, Kent Meydanı'na dönüştürülüyor. Arkeopark niteliği taşıyan meydanın tamamlanmasıyla, gerek Tarsus'ta yaşayan gerekse ilçeyi ziyaret eden birçok insana, şehrin çok katmanlı zenginliğini cömertçe gözlemleyebileceği, keyifle vakit geçirebilecekleri örnek bir yaşam alanı sunulacak. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın verdiği büyük uğraşlar sonucu ‘Kent Meydanı Projesi', Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi tarafından meydanın ihalesi gerçekleştirildi.

İçerisinde Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen mimari yapı unsurları ve milattan sonra erken 2. yüzyıl geç 3. yüzyıla tarihlenen Gladyatör Mozaiği de başta olmak üzere birçok önemli taşınmaz kültür varlığını barındıran Kent Meydanı, sergilenip korunacak.

Kent meydanı Tarsuslulara nefes aldıracak

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak taşınmaz kültür varlıklarının sergilenip korunduğu alanı ziyaret edecek olan vatandaşlar, meydanda kentin çok katmanlı tarihsel zenginliğine tanıklık etmenin yanı sıra, bilgi alıp vakit geçirmeleri için farklı unsurları da deneyimleyebilecek. Meydanın tamamlanmasıyla aynı zamanda kenti ziyaret eden turistlerin, burada vakit geçirebileceği bir turizm alanı oluşturulmuş olacak.