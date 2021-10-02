Tarsus'a özgü ürünlere yoğun ilgi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarsus'a özgü tarımsal ürünler sergisinde Ata tohumları ve yerli üretim ürünler sergileniyor.

İstanbul'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Tarsus tarım ürünleri standı yoğun ilgi görüyor. İstanbul Yenikapı'da tarımsal ürünlerinin sergilendiği fuara 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi de katıldı. Belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alındı. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün hazırladığı Tarsus tarım ürünleri standını gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ata tohumu projesi ile üretilen Tarsus'a özgü ürünleri inceleyerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yerli ve organik tarımla sağlıklı yarınlar yaratma gayesinde olduklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yerli üretimi ve tarımsal gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Atalarımızdan bizlere miras kalan topraklarımıza ve ata tohumlarına sahip çıkarak organik ve sağlıklı ürünler yetiştirmek için emek harcıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ata tohumu projemizle olsun üreticilere verdiğimiz destekle olsun her zaman için üretici odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.