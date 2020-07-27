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Tarsus'a şehit ateşi düştü

Mersin’in Mut ilçesinde Kıbrıs’a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu Tarsuslu Mustafa Dağlı (22) şehit oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu Tarsuslu Mustafa Dağlı (22) şehit oldu.


Asker Mustafa Dağlı'nın şehadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can ve askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Mustafa Dağlı'nın 1 ay önce Manisa'ya askere gittiği öğrenildi.


Şehit Dağlı'nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti.


Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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